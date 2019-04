’IS-ronselaars’ opgepakt in Afghanistan

De verdachten zouden actief zijn geweest op Facebook, Twitter, Instagram en Telegram. Ze maakten volgens NDS via sociale media ook reclame voor IS. De terreurorganisatie is sinds 2015 actief in Afghanistan. De jihadisten plegen daar bomaanslagen en vechten tegen de Taliban en regeringstroepen.

Het is onduidelijk hoeveel IS-strijders precies rondlopen in Afghanistan. Het Amerikaanse leger schat dat het gaat om zo’n 2000 man. NDS maakte donderdag ook melding van tien andere arrestaties, in de provincie Nangarhar. Die verdachten zouden betrokken zijn geweest bij liquidaties en het vervoer van wapens, munitie en explosieven.