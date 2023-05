Premium Het beste van De Telegraaf

Wilde theorieën Zal de mystieke Colombiaanse jungle verdwenen kinderen ooit prijsgeven?

Lokale bewoners omschrijven het gebied waar de kinderen verdwenen als „een mysterieus deel van het oerwoud”. Ⓒ ANP/HH

Bogota - Een maand nadat het vliegtuigje waarin ze met hun moeder zaten boven het Amazonewoud in Colombia neerstortte, is er nog steeds geen teken van leven van de Colombiaanse kinderen die na het ongeluk spoorloos verdwenen. Er zijn verschillende theorieën over wat er met de vier broertjes en zusjes is gebeurd. Van mythische wezens tot aan bovennatuurlijke machten.