Vakkenvuller bedolven onder steun

Klaas-Jan van Steenbergen moet een bonus voor 12,5 jaar dienstverband weer aan UWV afstaan. Ⓒ Anne van der Woude

LEEUWARDEN - De 31-jarige Klaas-Jan van Steenbergen krijgt veel steun van mensen die het onterecht vinden dat zijn bonus door het UWV is ingenomen. „Er komen allemaal mensen naar me toe vandaag”, vertelt de vakkenvuller in zijn supermarkt. Veel mensen willen hem een geldbedrag schenken. Dat weigert hij echter. „Het is heel aardig, maar het gaat mij erom dat er iets verandert.”