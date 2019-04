Prinses Ariane naar Haags gymnasium Sorghvliet

Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ⓒ RVD - Erwin Olaf

DEN HAAG - Prinses Ariane gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Prinses Ariane zit nu in groep 8 van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.