’Huis groener maken, maakt het ook gevaarlijker’

Als een huis beter geïsoleerd is, blijft rook langer in de woning staan. Ook hangt er relatief veel koolmonoxide. Hagen: „Zulke verstikkende branden zijn heel erg dodelijk. Met regelmaat komt de brandweer in woningen waar de brand al uit is, het was een klein brandje, maar de mensen zijn wel dood. Een uitslaande brand is niet per se riskanter. Je bent dan temperatuur en koolmonoxide kwijt.”

Het jaarlijkse aantal branddoden schommelt al jaren rond de dertig. „Dat is netjes, daar hoeven we ons niet druk om te maken”, zegt Hagen. Maar het zijn relatief vaak ouderen. Vorig jaar waren 16 van de 33 branddoden 61 jaar of ouder. Een jaar eerder ging het om 19 van de 28 slachtoffers. Veel slachtoffers waren ’niet of beperkt zelfredzaam’.

Het IFV maakt zich zorgen over de vergrijzing. „Je moet voorzichtig zijn met zulke kleine aantallen. Een klein verschil lijkt al gauw groot. Maar als we niets doen, gaat het aantal omgekomen ouderen op de lange termijn oplopen”, zegt Hagen.

Cijfers

Zestien mensen stierven in huizen die in brand waren gestoken. Het is niet duidelijk of de brand de oorzaak was, of dat de dader brand stichtte om sporen van een moord weg te werken. Die gevallen zijn niet meegenomen. „We houden cijfers bij omdat we willen leren wat de oorzaken zijn en wat je daaraan kunt doen. Op moord en zelfmoord kun je geen beleid voeren”, aldus Hagen. Ook natuurlijke doden, ’mensen die een pan op het vuur zetten, op de bank gaan zitten en een hartinfarct krijgen, waarna de vlam in de pan slaat’, worden niet meegenomen.