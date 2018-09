Verdachte moord Savannah langer vast

Angelo S. stond vrijdag voor het eerst voor de rechter. Het ging om een pro-formazitting, een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak. De zitting vond plaats achter gesloten deuren. De rechter zag, mede gezien de leeftijd van de verdachte en de stand van zaken in het onderzoek geen reden om media toe te laten.

Na afloop van de zitting vertelde de advocaat van S., Fleur Zijderveld, dat het onderzoek nog in volle gang is. “Het forensisch- en tactisch onderzoek. En er loopt nog een persoonlijkheidsonderzoek.” De advocaat vertelde dat haar client ‘een zware week achter de rug heeft, waarin hij nog veel is verhoord'. “Zonder enig resultaat”, aldus Zijderveld.

Aanklacht verzwaard

Vorige week maakte het OM bekend dat de aanklacht tegen de verdachte uit Den Bosch is verzwaard van doodslag naar moord. Onderzoek naar het internetverkeer van de verdachte tiener zou hebben uitgewezen dat de moord op Savannah tijdens het pinksterweekeinde geen opwelling is geweest.

De 14-jarige Savannah vertrok op donderdag 1 juni van huis, ze sprak af met de verdachte, die ze online had leren kennen. Toen ze niet voor het avondeten thuiskwam, sloegen haar ouders alarm. Er volgde een massale zoektocht. Haar fiets werd een dag later gevonden.

Lichaam in sloot

Het lichaam van Savannah werd drie dagen later door een passant ontdekt in een sloot op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. ’s Avonds werd de Bossche tiener opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Op 24 november vindt de volgende niet-inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.