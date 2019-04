Wéér ondernemer bedreigd om bouw windmolenpark, legt werk neer

Het draait om een windmolenpark langs de N33 bij Meeden, in de grensstreek van de provincies Groningen en Drenthe. Deze week ontving een bedrijf uit de Groningse gemeente Oldambt een dreigbrief en kondigde daarop aan te stoppen met het werk aan de windmolens. Voor de ondernemer gaat de veiligheid van zijn werknemers boven alles. Hij heeft aangifte gedaan.

De politie Noord-Nederland geeft de zaak de hoogste prioriteit, liet ze donderdagmiddag weten. „Dit is ondermijning en ontwrichtend”, aldus zegsman Paul Heidanus.

Opsporing Verzocht

Dinsdag werd aan de eerste dreigbrief aandacht besteed in het programma Opsporing Verzocht. Dat leverde vijftien tips op. „Die onderzoeken we nu. Maar we vragen mensen die meer weten het te melden.”

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt reageert geschokt op de ernstige bedreiging aan het adres van een burger van haar gemeente: „Ik vind het echt ongelooflijk dat dit gebeurt. Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan.”

Het gemeentebestuur is donderdag prompt door de politie op de hoogte gesteld van het zure nieuws. Sikkema liet vanuit het gemeentehuis in Winschoten weten ’dat dit onaanvaardbaar is’. „Weer een bedreiging van een betrokkene bij de voorbereiding van een windmolenpark.”

De burgemeester heeft inmiddels contact gehad met de schriftelijk belaagde ondernemer.

In maart werd een Drentse ondernemer al bedreigd vanwege het meewerken aan een windmolenpark. Ook deze besloot de werkzaamheden stil te leggen. Ook Gedeputeerde Staten van Groningen ontvingen een dreigbrief.

