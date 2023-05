Premium Het beste van De Telegraaf

Gedetineerde komt gevangenis Leeuwarden binnen met geladen pistool

Door René Smid Kopieer naar clipboard

De Penitentiaire Inrichting in Leeuwarden. Ⓒ ANP / Anton Kappers

Een gedetineerde is vorige maand de gevangenis van Leeuwarden gekomen met een geladen pistool. De man was in Noord-Holland opgepakt en na een tijdje op een politiebureau daar te hebben doorgebracht, is hij naar Leeuwarden gebracht. Daar bleek dat de man een geladen pistool bij zich had.