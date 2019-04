Dealers opgepakt na flyeren drugsfolder onder studenten Tilburg

„Beste vrienden, een nieuw jaar, nieuw nummer en nieuwe producten”, stond op een folder van het duo die ze in studentenflats en -huizen verspreiden. Zo troffen onder meer bewoners van de Professor Verbernelaan, pal naast de universiteit, de drugsfolder begin dit jaar aan in hun brievenbus.

Er worden verschillende harddrugs aangeboden, zoals cocaïne en ketamine. Dat laatste middel wordt ook gebruikt om paarden mee te verdoven. Bij de dealers is het te koop voor drie tientjes per gram. Voor vier xtc-pilletjes geldt een aanbieding van twintig euro.

De prijslijst met verschillende harddrugs, verspreid onder studenten. Ⓒ Ashley Jooren

Arrestatie

De politie werd ingelicht over de drugsprijslijst. Al snel ontdekte de recherche wie erachter de brief zit. Ook kopers van de drugs zijn verhoord. „Dat was genoeg aanleiding om de twee mannen aan te houden, een 26 en een 27-jarige Tilburger. De woningen van beide mannen werd doorzocht en er werd een hoeveelheid verschillende soorten harddrugs aangetroffen. Beide mannen zijn ingesloten aan het bureau”, luidt een politieverklaring.

Omroep Brabant deed ook onderzoek naar de drugsfolder. De redactie belde het telefoonnummer dat op de brief staat en kreeg een man aan de lijn. Hij gaf aan dat hij „kon leveren wat we wilden.”