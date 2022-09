Premium Het beste van De Telegraaf

Unieke opkomst rechtse partijen Golf aan wapengeweld duwt socialistisch Zweden naar rechts

SD-frontman Jimmie Åkesson viert feest na het sluiten van de stembussen. Ⓒ EPA

Stockholm - Angst voor ongekend wapengeweld en immigratie domineerden de aanloop naar de Zweedse parlementsverkiezingen van afgelopen zondag. Nog altijd is het ongewis of de linkse coalitie de grootste blijft of dat het blok van rechtse oppositiepartijen een meerderheid in het parlement verovert.