Douane waarschuwt voor aankoop Sint- en kerstcadeaus bij goedkope webshops buiten Europa: ’Die nemen we in beslag’

Webshoppers zijn niet altijd op de hoogte van de importregels, zo blijkt uit een peiling van de douane. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat de je geen medicijnen mag kopen in webshops buiten de EU. Bij webshops binnen de EU mag het wel, al adviseert de Douane dringend om te checken of de leverancier betrouwbaar is.

Ook met tabaksproducten is het oppassen geblazen. Die moeten voorzien zijn van een Nederlands accijnszegel, maar bij producten op internet ontbreekt dat zegel bijna altijd. De Douane neemt tabak zonder accijnszegel in beslag. Alcohol mag je wel bestellen in een webshop buiten de EU, mist je daar belasting en accijns over betaalt.

Nepartikelen

Volgens de Douane gaan Nederlandse webshoppers het vaakst de fout in met de aanschaf van nepartikelen. Bijna de helft van de jongeren denkt dat je die probleemloos kunt invoeren, maar dat klopt niet. Merken zijn beschermd. Het is verboden om ze na te maken, te verhandelen of in te voeren.

BTW en invoerrechten

Koop je spullen bij een webshop buiten de Europese Unie? Dan moet daar btw over worden betaald. Check op de site van de webshop of de prijzen inclusief btw zijn. Is dat niet het geval, dan schiet jouw pakketbezorger de btw voor zodra het pakketje ons land binnenkomt. Die btw moet jij alsnog betalen. Daar bovenop komen vaak nog inklaringskosten. Dat zijn administratieve kosten die de pakketbezorger in rekening brengt voor het afhandelen van de btw.

Is je pakket meer waard dan 150 euro? Dan moet je meestal invoerrechten betalen. Die kunnen, afhankelijk van het product, oplopen tot 12 procent van het aankoopbedrag. Ook voor het inklaren van deze artikelen brengt de pakketbezorger doorgaans kosten in rekening.

Black Friday, Sinterklaas en Kerst

Driekwart van de Nederlandse webshoppers koopt regelmatig spullen buiten de EU. Vooral in de aanloop naar Black Friday (26 november), Sinterklaas en Kerst shoppen we stevig bij webwinkels in China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Op de website van de Douane staan de regels voor online shoppen in het buitenland op een rij.