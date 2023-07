Megafiles rond Amsterdam door werk in en bij Coentunnel

Door kleis jager

Ⓒ ANP / Nico Garstman

AMSTERDAM - Rond Amsterdam staan zaterdagochtend lange files. Door werkzaamheden in en rond de Coentunnel is de verbindingsweg tussen de A8 en de A10 dicht. Daardoor is het ook erg druk op de A10-Noord, de A7 en op de A5.