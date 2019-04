Leerlingen Boa-opleiding ’grappen’ over doodrijden Marokkanen

In de groep ’Afgekeurde politieagenten’ wordt gesproken over ’punten’ die verdiend kunnen worden. „Marokkaan aanrijden is 10 punten”, aldus ene Joris, waarop Sem reageert: „100 als ze in een keer dood zijn.” Het raken van zwangere vrouwen en hele Marokkaanse families leveren ’dubelpunten’ op. Het gaat om een chatgroep van een klas van de betreffende opleiding.

Op sociale media wordt door tientallen mensen boos en verontwaardigd gereageerd. Het bericht is op een aantal Marokkaanse en Turkse pagina’s gedeeld. De weblog Dutchturks verspreidde screenshots van de gesprekken. Veel gebruikers eisen dat het college breekt met de studenten. De mbo-leerlingen volgen de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid en kunnen met dat diploma Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) worden.

Schorsing

Of de jongens geschorst of weggestuurd zijn is onduidelijk. „Vanwege privacygevoeligheid kan ik geen uitspraken doen over individuele leerlingen. Ik kan wel zeggen dat er stevige maatregelen zijn genomen”, aldus woordvoerder van de school Mia Bink.

De school neemt in een verklaring ’pertinent’ afstand van de uitlatingen, ’die niet aansluiten bij de beroepsethiek van de opleiding’. „Uiteraard nemen wij dit als onderwijsinstelling zeer serieus en hebben wij passende maatregelen getroffen richting de betrokken studenten. Wij keuren dergelijk gedrag altijd af.”