Schokkend: babyfabrieken ’big business’ in Nigeria

Een jongetje levert tussen de €900 en €1700 op, een meisje €770 tot €1100. Ⓒ Foto AFP

Lagos - Het klinkt als een aflevering uit The Handmaid's Tale: vrouwen en meisjes die tegen hun wil worden vastgehouden in zogenaamde privé-kraamklinieken en weeshuizen om te worden verkracht totdat ze zwanger zijn. Hun kindjes worden vervolgens op de zwarte markt verkocht. Hoe bizar het ook klinkt, in Nigeria komen deze babyfabrieken regelmatig voor.