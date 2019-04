Dertien kledingstukken en de bijbehorende verhalen zijn op het filmpje in Amsterdam gepresenteerd op een lege catwalk. Het zijn kopieën van kleding die door slachtoffers werd gedragen op het moment dat ze verongelukten. Slachtoffer Mike Lingen doet mee aan de campagne. Hij rende op een perron naast een trein om vrienden uit te zwaaien. Hij struikelde, kwam tussen perron en trein terecht en verloor een been en een oor. Zijn kapotte broek is voor de campagne nagemaakt. Lingen hoopt met het beeld andere jongeren te attenderen op de gevaren.

Een woordvoerder van ProRail legt uit: „De afgelopen twee jaar zien we een duidelijke stijging van het aantal mensen dat verongelukt op en rond het spoor. Waar dit zes dodelijke slachtoffers waren in 2016, steeg dit naar twaalf in 2017 en zelfs zeventien in 2018. Onder de slachtoffers waren ook jongeren.” Naast de zeventien dodelijke ongelukken waren er vorig jaar 522 ongevallen met letsel en 4000 bijna-ongevallen.

Het verhaal achter Mike Lingen, één van de weinige overlevenden, raakte tijdens de opening heel wat toeschouwers recht in het hart: „Ik mis een been en ik heb nog maar één oor. Klinkt heel heftig, maar ik ben er nog. En daar ben ik heel blij om. Ik rende voor de grap met een trein mee om mijn vrienden uit te zwaaien, net als in de film. Dat liep even anders, ik struikelde en viel tussen perron en trein.

Die onschuldig lijkende actie achtervolgen mij, mijn vrienden en mijn familie voor de rest van mijn leven. Wees jezelf goed bewust van wat je doet op en rond het spoor, want onoplettendheid rondom het spoor is van levensbelang. Ik hoop dat mijn kapotte broek jongeren wakker schopt. Het is nodig – ik had die schop best kunnen gebruiken.”

Bekijk ook: 1 aprilgrap ProRail schiet in het verkeerde keelgat