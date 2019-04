’Let op in het verkeer en bij het spoor. Wees zuinig op je leven, want het is de moeite waard’

De 23-jarige Mike Lingen overleefde een treinongeluk. Hij hoopt dat het beeld van zijn kapotte broek scholieren bewust maakt van de gevaren op het spoor. Ⓒ Richard MOUW

GOUDA - Mike Lingen (23) kreeg twee jaar geleden een ernstig ongeluk op het station van zijn woonplaats Gouda. Hij rende op het perron met een vertrekkende trein mee om vrienden uit te zwaaien. Hij struikelde en viel op de rails. Door een wonder overleefde hij het gruwelijke ongeluk. Met één been en één oor zet hij zich nu in voor de samenleving.