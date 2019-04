Russische jeugd vertrekt

Ze doen wat alle teenagers doen: turen naar hun mobiel. Maar veel Russische jongeren willen hun land verlaten. Ⓒ AFP

MOSKOU - Terwijl Vladimir Poetin anderhalve maand geleden in zijn jaarlijkse toespraak voor de beide kamers van het parlement een verhoging beloofde van de levenstandaard, lijkt vooral de jeugd in Rusland daarin nog amper te geloven. Ruim vier op de tien jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar zou het land, aldus een peiling van onderzoeksbureau Gallup, het liefst meteen willen verlaten.