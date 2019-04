Moeder (46) en zoon (7) komen om bij ongeval op N57 bij Ouddorp

Dat maakte de politie donderdagavond bekend. Ook in de vrachtauto zaten twee mensen, zij zijn niet gewond geraakt.

Het fatale ongeval gebeurde aan het eind van de middag rond 17.15 uur. De N57 is ter hoogte van Ouddorp afgesloten voor politieonderzoek en bergingswerk. Verkeer van en naar Middelburg werd omgeleid via de Zeelandbrug (N256). Even voor 22.00 uur is de weg vrijgegeven.