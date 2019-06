Je kunt ze alles vragen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, over de eerste televisie en de opkomst van het vrouwenstemrecht. Uit vannacht gepubliceerde cijfers blijkt dat het meestal vrouwen zijn die honderdplus zijn. Ook mevrouw Meulenberg is 104 en nog zeer goed bij de pinken. Wat is haar geheim? „Veel vette jus en af en toe een advocaatje met slagroom.”