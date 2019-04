Bordeel My Red Light blijft voorlopig open

My Red Light opende in mei 2017 de deuren op de Wallen en is een initiatief waarbij sekswerkers zelf invloed hebben op de manier waarop ze hun beroep uitoefenen. Het bedrijf moet bijdragen aan de normalisering van het vak en de positie van de sekswerkers versterken. De prostituees die hier werken krijgen steun bij hun ondernemerschap.

My Red Light had geen gemakkelijke start. Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer deed onderzoek en concludeerde onder meer dat het zogeheten gemeentebordeel financieel niet gezond is. Ook zou het bestuur niet op tijd hebben ingegrepen „bij signalen van mensenhandel.”

In de brief aan de Amsterdamse raad schrijft Halsema dat een nieuw bestuur is gevonden en dat de raad van toezicht voor My Red Light wordt versterkt. Eind dit jaar wordt bekeken of het project wordt voortgezet.

Bekijk ook: Sekswerkers openen My Red Light op de Wallen