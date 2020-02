132 passagiers Turkse vlucht in quarantaine om coronavrees

Niet het toestel uit het bericht, foto ter illustratie. Ⓒ Marijan Murat/dpa

ANKARA - Alle inzittenden van een vliegtuig van Turkish Airlines gaan twee weken in quarantaine omdat een van de mensen aan boord mogelijk het coronavirus onder de leden heeft. Het gaat om een vlucht uit Teheran die oorspronkelijk in Istanbul zou landen maar naar Ankara is omgeleid.