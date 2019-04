Maffiabaas Toto Riina Ⓒ foto Hollandse Hoogte

ROME - De Italiaanse politie heeft in de Siciliaanse hoofdstad Palermo gisterochtend zeventien Nigerianen gearresteerd die handelden in drugs en prostituees. Ze zijn van een buitenlandse maffia in Sicilië, Eiye genaamd.