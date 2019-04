Rechtbank rouwt om vermoorde medewerkster

Dinsdagavond werd de vrouw in koelen bloede vermoord in de gang van haar eigen woning. Hulp van de toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten: ze overleed ter plekke en laat twee jonge kinderen na. De dader is vermoedelijk haar ex, die overigens niet de vader van haar kinderen is. Diezelfde man, een 54-jarige man uit Zegveld, werd de volgende ochtend dood gevonden in een berm in het naastgelegen Wilnis. Hij had zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

Het slachtoffer had tegen de vermoedelijke dader aangifte gedaan van stalking en bedreiging. In november nog werd hem daarom een contact- en locatieverbod opgelegd tot hij voor de rechter moest verschijnen. Die sprak hem in februari echter vrij, waardoor de verboden ten einde kwamen. In overleg met de vrouw is destijds afgezien van hoger beroep.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De burgemeester van de Ronde Venen start een onderzoek naar in welke mate er betrokkenheid is geweest van de instanties.