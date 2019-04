FBI sluit uit dat 14-jarige jongen Timmothy Pitzen is

Amerika was in de ban van de 14-jarige jongen die beweerde dat hij de vermiste Timmothy Pitzen is, die op 6-jarige leeftijd verdween. De jongen vertelde agenten dat ’twee kidnappers hem zeven jaar vasthielden’ en dat hij erin was geslaagd om te ontsnappen uit het hotel waar hij werd gegijzeld.

In de loop der jaren hebben jongens vaker onterecht geclaimd dat zij de vermiste Timmothy Pitzen waren, zo stelt zijn familie.

