OM wil drugsechtpaar jaren achter tralies

Het stel wordt verantwoordelijk gehouden voor het dealen van 32.500 xtc-pillen, 2 kilo MDMA, 65 gram cocaïne en ongeveer duizend doses lsd. Ze boden die aan op het dark web, het afgesloten deel van het internet. Ze kochten de drugs zelf in Nederland en verkochten die door in Duitsland. Dat gebeurde in een pand net over de grens in Nordhorn.

De twee lieten zich betalen in bitcoins. Als ze dat virtuele geld verkochten, lieten ze iemand anders de euro’s opnemen. Ook lieten ze de euro’s op een prepaid betaalkaart zetten. Zo hoopten ze volledig anoniem te blijven. Aan het handeltje zouden ze ruim 650.000 euro hebben verdiend.

De bestelde drugs gingen per post naar de klanten. Tijdens het onderzoek werden 230 van zulke postpakketten onderschept. Op één dag in september 2017 haalden rechercheurs bijvoorbeeld 36 enveloppen met drugs uit brievenbussen.

De rechtbank in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

Bekijk ook: Dealers opgepakt na flyeren drugsfolder onder studenten Tilburg

Bekijk ook: Amsterdams drugspostorderbedrijf opgerold