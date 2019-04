Pedo Hans V. slaapt nog altijd in weeshuis

Het weeshuis waar V. regelmatig verblijft ligt ver van de bewoonde wereld, op vier uur rijden van Nairobi.

Hoewel Hans V. vandaag voor de rechter in Kenia moet verschijnen voor het misbruiken van drie kinderen, lijkt hij zich weinig zorgen te maken. De in Nederland veroordeelde pedofiel houdt er in Nairobi een gemakkelijk leventje op na en bezocht uitgerekend afgelopen weekeinde nog zijn weeshuis. V. zelf ontkent in alle toonaarden dat hij iets heeft misdaan. „De klachten zijn fake.”