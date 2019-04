’Doorrekening klimaatplannen biedt geen duidelijkheid’

Volgens Van Hoek moeten huizenbezitters in de klimaatplannen veel uitgeven aan groene investeringen, zoals zonnepanelen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Haalbaar en betaalbaar. Het zijn de sleutelwoorden van het klimaatakkoord van Ed Nijpels en een doel van het zelfbenoemde groenste kabinet ooit. Maar wat weten we nu echt over de kosten? Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vindt dat de doorrekeningen van de planbureaus geen duidelijkheid bieden en gaat nu zelf op jacht naar de antwoorden. „We moeten ons afvragen of het verstandig is om de doelen van Parijs in beton te gieten.”