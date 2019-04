Bushpiloten: de best getrainde vliegers in de luchtvaart

Bushpiloten moeten in afgelegen gebieden kunnen landen op zeer korte grasbanen. Ⓒ MAF

Bushpiloten zijn de best getrainde vliegers in de luchtvaart. Juist in extreme omstandigheden in ontwikkelingslanden moeten zij meer kwaliteiten hebben dan verkeersvliegers. „Notoire avonturiers vallen bij ons snel door de mand. Die zijn ongeschikt.”