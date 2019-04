’Vlaamse aanpak droogte kan voorbeeld zijn’

De bodem van de oever van de Rijn tijdens de droogte afgelopen zomer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden.