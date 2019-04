Na drama in Turkije: Derya steekt Björn neer

Vijf pezen in zijn arm werden doorgesneden. Het geweldincident vond plaats in december, Derya zit sindsdien vast. „We zetten Netflix aan en kregen ruzie omdat ik niet dezelfde film voor de derde keer wilde kijken”, aldus de vrouw uit Haaksbergen recent in de rechtbank in Almelo. De rechter besloot haar naar het Pieter baan Centrum te sturen, zo meldt BN DeStem.

Het koppel was in juli 2017 in eerste instantie net als Joey vermist, maar de twee doken al snel op. Joey bleef vermist, waarna Björn en Derya wekenlang verdacht waren. De 21-jarige Joey, die als timmerman zou helpen bij de bouw van een huis van het stel, werd uiteindelijk dood teruggevonden in een drooggevallen rivierbedding. Autopsie wees uit dat hij door uitdroging was gestorven en dat er geen misdrijf in het spel was.

