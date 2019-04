Oppositie claimt winst na hertelling Istanbul

De AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan ging in beroep tegen de resultaten van de verkiezingen zondag in de belangrijkste stad van Turkije. In 17 van de 39 stembureaus werden de stemmen opnieuw geteld. Volgens Imamoglu bleek dat zijn partij in Istanbul 18.742 stemmen meer had gekregen dan de AK-partij. Eerder had de partij 25.000 stemmen meer.

De AK-partij heeft ook protest aangetekend tegen de uitslag in Ankara waar het ook verloor. Volgens AK zijn de verkiezingsuitslagen beïnvloed door ongeldige stemmen en onregelmatigheden.