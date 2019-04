Ella (4) ontvangt brief van moeder uit ’hemel’

De moeder van Ella overleed in december vorig jaar na een lang ziekbed aan de gevolgen van kanker. Tijdens de eerste Moederdag zonder haar moeder besloot Ella haar een brief te sturen. Het adres op de grote envelop: ’1 Angel Gate in the clouds, heaven’.

De brief kwam goed terecht. Al na twee dagen kreeg Ella antwoord. In de brief bedankt haar ’moeder’ voor de speciale Moederdagkaart. „Ik hou heel veel van je. Miljoenen, miljarden en triljarden, is hoeveel ik van je hou. Je zal opgroeien tot een heel slim en speciaal meisje en ik ben heel trots op je. Ook al ben ik in de hemel, ik waak elke dag over jou. Veel liefde, knuffel en kusjes van mama.”

Het meisje was dolgelukkig met dat antwoord, zo schrijft de tante van Ella op Twitter. „Een lieve onbekende van het postbedrijf nam vandaag de tijd om te reageren op de brief om een klein meisje heel gelukkig te maken! Op haar gezicht verscheen de grootste glimlach. Wat een geweldige mensen zijn er toch. Ik kan je niet genoeg bedanken.”