Man (54) op klaarlichte dag doodgeschoten

Eindhoven - In Eindhoven is rond 09.30 uur klaarlichte dag een 54-jarige Eindhovenaar doodgeschoten. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer, dat werd geraakt op de Beukenlaan bij Strijp-S, is op straat gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Later op de ochtend bezweek hij aan zijn verwondingen.