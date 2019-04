TenneT: bedreiging om windpark ontoelaatbaar

Ⓒ ANP

ARNHEM - Het bedreigen van aannemers en onderaannemers van TenneT, die meewerken aan windmolenparken in het noorden van Nederland, is volstrekt ontoelaatbaar. Dat zegt de netwerkbeheerder in reactie op het bericht dat een onderaannemer uit het Groningse Oldambt een dreigbrief heeft gekregen, omdat hij meewerkt aan een windmolenpark in Meeden.