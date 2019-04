Minister: buren kliniek Michael P. zijn veilig

Een groep omwonenden heeft Dekker gevraagd de instelling eerder te sluiten dan 2025, het jaar dat de kliniek zou plaatsmaken voor woningbouw. Door aanhoudende incidenten met bewoners van de instelling, die delinquenten met psychische problemen behandelt, vrezen ze voor hun veiligheid. Afgelopen najaar bedreigde een groep patiënten een buurtbewoner omdat die hen aansprak op hun drank- en drugsgebruik.

Maar Dekker gaat niet over de sluiting, zegt hij. Het is aan de gemeente en aan zorginstelling Fivoor om de beste plek voor de patiënten te zoeken. De minister verzekert dat „met de maatregelen die we nu hebben genomen, we kunnen zeggen dat het gewoon veilig is” in Den Dolder. Net zo veilig als in de rest van Nederland. „Er was veel niet op orde bij de kliniek, maar dat is nu wel het geval.”