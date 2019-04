Arnhemmer die zoontje (12) doodde hoorde stemmen

Dat bleek vrijdag tijdens een eerste zitting voor de rechtbank in Arnhem. De jongen werd 22 december 2018 dood gevonden in zijn huis. Zijn 15-jarige broertje vluchtte weg toen de verdachte ook hem met het zwaard achtervolgde.

De officier van justitie vervolgt G. wegens moord en poging tot moord. Een suggestie van diens ex-vrouw, de moeder van de jongens, dat de verdachte opzettelijk tot zijn daad kwam om wraak op haar te nemen, leidde tot hevige emoties bij de aanwezige moeder van G. De verdachte gaat naar het Pieter Baan Centrum (PBC), dat zal proberen te bepalen in welke toestand hij tot zijn daad kwam.

Volgens stukken die de advocaat wil meegeven aan het PBC zou G. al twee jaar aan psychoses lijden. De officier van justitie vermeldde dat ’eerdere mishandelingen’ niet op de dagvaarding terecht zijn gekomen, waarbij verder onduidelijk bleef of daar wel of geen sprake van zou zijn geweest.

De advocaat wil dat het 15-jarige broertje en de moeder worden verhoord. Dat wees een onderzoeksrechter eerder af, maar daartegen diende de advocaat bezwaar in. Ook wil de advocaat een getuige en een rechercheur horen die G. kort voor en kort na zijn aanhouding zagen. Verder wil de raadsman uitgewisselde telefoonberichten binnen de familie zien, en een uitgebreidere analyse van bloedspatten in het huis. De rechtbank heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen beslissen over deze verzoeken. Dat gaat niet vrijdag nog gebeuren, het is onduidelijk wanneer wel.

G. was zelf niet op de zitting.