Dode incident Wageningen is bewoner van pand zorginstelling

Dat heeft een woordvoerster van het Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei donderdag gezegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis.

In het pand wonen rond de vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig volgens het RIBW. Of de gewonden begeleiders of bewoners van het huis zijn wilde RIBW niet zeggen.