Twee maanden betaald ouderschapsverlof

Door die nieuwe richtlijn moet er binnen drie jaar overal in Europa minimaal vier maanden ouderschapsverlof zijn. Minstens twee daarvan moeten betaald zijn.

In Nederland is al zes maanden ouderschapsverlof mogelijk, maar dat is alleen betaald als de werkgever dat geregeld heeft. Ouderschapsverlof is een regeling waarbij werknemers dagen vrij kunnen nemen en dat hoeft niet direct na de geboorte, maar kan ook in de jaren daarna gebruikt worden om bijvoorbeeld een vaste ’papadag’ te regelen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) zei eerder het doel van de Europese richtlijn te steunen maar vond het eigenlijk aan de lidstaten om te bepalen wat ze met dit onderwerp doen. Nu de richtlijn toch is aangenomen zegt hij: „Uiteraard gaan we aan deze richtlijn voldoen.”

Tegen het eind van het jaar wil Koolmees helder hebben hoe de regeling in Nederland er uit gaat zien. Het is bijvoorbeeld aan EU-lidstaten in hoeverre die twee maanden betaald zijn, maar het moet wel op een adequaat niveau zijn. In de twee jaar daarna gaat Koolmees de nieuwe regels dan implementeren.

Door de richtlijn krijgen EU-burgers in de toekomst ook recht op tien dagen kraamverlof nadat de partner is bevallen. In Nederland is dat sinds dit jaar al opgerekt naar vijf dagen en vanaf volgend jaar kunnen werknemers nog eens vijf weken extra opnemen tegen 70 procent van het loon.