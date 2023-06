Gevonden lichaam zwemplas Lith is vermiste jongen (6)

De jongen was volgens de politie met zijn ouders bij de plas en werd rond 18.30 uur vermist. Volgens de politie liep hij richting de recreatieplas. Bij de zoekactie werd onder meer een sonarboot van Rijkswaterstaat ingezet. Ook zocht een duikteam van de brandweer in het water en werden meerdere eenheden van de politie ingezet om te zoeken naar de jongen.

In Noord-Brabant is nog een zoekactie aan de gang naar een 54-jarige man. Bij het E3 Strand in Eersel zou hij woensdag voor het laatst gezien zijn toen hij het water zwemmend wilde oversteken, meldt de politie.