’Paniekaanvallen tonen zwakte’ Jacht geopend op lang heersende terreurgroep Al-Shabaab na bloedige aanslagen

Door Ruud Elmendorp

Inwoners nemen de schade op van de laatste bomaanslag in Mogadishu.

NAIROBI - Meer en zwaardere aanslagen, de laatste in Mogadishu zelfs met 120 doden, maar toch zou volgens analisten terreurgroep Al-Shabaab in Somalië op zijn retour zijn. Dat alles vanwege de succesvolle jacht op hen die is geopend door de Somalische president Hassan Sheik Mohamud.