Oproep: krijg jij al betaald ouderschapsverlof?

Amsterdam - Door Europa hebben kersverse ouders binnenkort in ieder geval recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De Telegraaf is op zoek naar (aanstaande) ouders die te maken hebben met ouderschapsverlof, en is benieuwd of de werkgever betaalt of dat jullie zelf in de buidel moeten tasten. Of heeft u zelf lang verlof gehad en kunt u het iedereen aanraden?