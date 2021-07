Na regen komt zonneschijn: zo warm wordt het vanaf vrijdag

Deze week is van fraai zomerweer nog geen sprake: vooral in het oosten en zuidoosten van het land valt veel regen met in Limburg lokaal 80 tot 100 millimeter neerslag.

„Donderdagmiddag breekt in het westen de zon al op steeds meer plaatsen door en vanaf vrijdag is het nagenoeg overal droog en vaak zonnig”, voorspelt meteoroloog Rico Schröder. Vrijdag worden maxima verwacht van 20 graden aan zee en 23 in het oosten. Zaterdag is het warmer met 21 tot lokaal 26 graden en zondag zijn maxima tot zelfs 27 graden mogelijk in het oosten en zuidoosten.

De kans op warmer weer dan gebruikelijk is volgende week daarmee vrij groot, aldus Schröder. „De middagtemperaturen komen uit tussen 23 en 29 graden en voor vakantiegangers in eigen land is dit een prima vooruitzicht. De eerste dagen schijnt de zon flink en is het meest droog, Het is dan ook prima strand- en zwembadweer en ook de barbecue kan weer aan.”

Pas later in de week is er weer kans op het halen van een nat pak. Smeer je dan ook goed in als je buiten vertoeft, waarschuwt de weerman.

Kletsnatte week

Maar voordat de zomerpret kan beginnen, valt tot en met donderdag in het oosten, maar vooral in het zuidoosten nog veel regen en kan het nog gaan onweren. In de rest van het land is het een stuk droger, maar overheerst wel de bewolking. De temperatuur stijgt naar 19 tot lokaal 24 graden.