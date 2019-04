Meisje (6) faket waterpokken om toets

Het meisje uit Cornwall leende de rode stift om zogenaamd haar huiswerk te kunnen doen. Tien minuten later zat ze onder de ’jeukende’ plekjes. Haar ouders Charlotte en David hadden al snel door dat hun dochter ze in de maling nam, maar lieten dat niet blijken en hielden hun lach in.

Ze dreigden Lily naar de dokter te brengen, waarna het meisje direct naar boven rende om de waterpokken van haar lichaam te wassen, maar dat lukte niet. „We probeerden het met douchegel, zeep, babyolie en doekjes met alcohol”, vertelt haar moeder aan Daily Mail.

Alsof de stippen op haar gezicht en lichaam niet erg genoeg waren, moest Lily de volgende dag gewoon naar school, waar ze de toets moest maken én de plekjes aan haar klasgenoten moest laten zien om hen te overtuigen dat het niet besmettelijk was.

„Iedereen keek haar aan alsof ze besmettelijk was. Haar leraren vonden het trouwens hilarisch”, aldus haar moeder, die denkt dat het meisje het idee van YouTube heeft. „Ze kijkt veel naar YouTube-filmpjes en zag waarschijnlijk ’10 Ways to get out of school’. We kunnen dus nog negen van dit soort acties verwachten.”

Na vier dagen wist de moeder van Lily de stipjes te verwijderen met haarspray.