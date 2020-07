Trump wil meer federale eenheden inzetten

Trump maakt er geen geheim van dat hij federale troepen inzet in Democratische steden zoals hier in Portland met het oog op de presidentsverkiezingen. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - President Trump wil nu ook federale troepen naar Chicago sturen, net zoals in de stad Portland, waar al lang grote protesten zijn. Trump dreigt ook eenheden naar New York en Philadelphia te sturen. Net als in Chicago moeten de troepen de criminaliteit onder controle krijgen. De Democratische burgemeesters van de steden zijn niet blij met Trumps actie.