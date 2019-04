’Hij kwam elke dag zijn moeder helpen’

Een 54-jarige man is vanochtend om het leven gekomen bij een schietpartij midden in een woonwijk aan de Beukenlaan in Eindhoven. Ⓒ GinoPress B.V.

Twee schoten, dat is wat enkele buurtbewoners gehoord hebben vrijdagochtend in Eindhoven. Een 54-jarige inwoner van de stad blijkt op klaarlichte dag te zijn doodgeschoten in of naast zijn auto aan de Beukenlaan. Hij zou op bezoek zijn geweest bij zijn moeder.