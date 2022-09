Hatelijke tweet over Queen wekt woede twitteraars - ’Moge haar pijn onverdraaglijk zijn’

De professor werd wereldberoemd, of liever berucht, door de volgende tweet: „Ik hoorde dat de monarch van een verkrachtend, genocidaal roversrijk eindelijk stervende is. Moge haar pijn onverdraaglijk zijn.” De tsunami aan kritiek die deze tweet ontlokte, legde Anya naast zich neer: „Als iemand meer van mij verwacht dan minachting voor een monarch die een regering leidde die een genocide financierde waardoor mijn halve familie is vermoord of gedeporteerd en waarvan de consequenties nog altijd zwaar rusten op degenen die nog leven, dan kan je net zo goed een wens doen als je een vallende ster ziet.”

Viraal

Al kort nadat Anya haar tweet had geplaatst, ging die viraal. Mede dankzij Jeff Bezos, de oprichter van bezorgbedrijf Amazon, die de tweet deelde met de begeleidende tekst: „Dit is iemand die van de wereld een betere plek wil maken? Ik denk het niet. Wow.” Bezos verwees naar de biografie in het Twitter-profiel van de Amerikaanse professor, waarin ze schrijft antiracistisch, feministisch en pro LGBT te zijn.

De Amazon-oprichter was zeker niet de enige die viel over Anya’s tweet. Een aantal criticasters kreeg een persoonlijk antwoord van de professor en in sommige gevallen waren die reacties op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Zo kreeg iemand die „Ieuw, jij stinkt” naar Anya twitterde te horen: „Je bedoelt net zoals jouw poes?” En een Nigeriaan die voorstelde dat Anya weer terug zou moeten komen naar haar geboorteland - ze woonde tot haar tiende in Nigeria -, werd toegebeten dat hij haar maar moest komen halen. Ook noemde ze de moeder van de twitteraar een hypocriet.

’Verwerpelijke berichten’

Veel klagende twitteraars haalden ook de werkgever van de professor erbij, de Carnegie Mellon universiteit. Het onderwijsinstituut voelde zich genoodzaakt om te reageren op de ophef en gaf de volgende verklaring af: „Wij keuren de aanstootgevende en verwerpelijke berichten geplaatst door Uju Anya op haar sociale media accounts vandaag niet goed. Vrije meningsuiting is de harde kern van de missie van hoger onderwijs, maar de standpunten die zij deelde vertegenwoordigen absoluut niet de waarden van dit instituut noch de normen voor debat die we proberen te koesteren.”

Ophef

Inmiddels had Twitter de aanstootgevende tweet van Anya gewist na een grote hoeveelheid klachten. Volgens het sociale medium had de professor de regel overtreden dat je anderen geen fysiek leed mag toewensen. Ook daar ontstond weer ophef over. Zo schreef de Amerikaanse Stichting voor Individuele Rechten en Vrije Meningsuiting (FIRE) in een reactie: „Veel mensen vinden dat Twitter de regels op willekeurige wijze handhaaft. Dat vinden wij ook. In een tijdsgewricht waarin velen Twitter gebruiken als plek om openlijk hun standpunten te delen, vinden we dat Twitter zo min mogelijk censuur als mogelijk zou moeten toepassen.”