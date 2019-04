Hans Vissers tijdelijke politiebaas Rotterdam

Vissers neemt de taak op zich omdat de Nationale Politie, die gaat over de benoeming, nog geen opvolger heeft gevonden voor Paauw. De bedoeling is om per 1 januari 2020 een vaste korpschef op de post neer te zetten.

Vissers was tussen 1999 en 2008 al plaatsvervangend korpschef in Rotterdam. Vorig jaar stopte hij als chef van de politie Zeeland West-Brabant. Hij is blij om terug te zijn in Rotterdam. „Hoewel ik mij goed realiseer dat de organisatie de afgelopen jaren is uitgebreid met Zuid-Holland-Zuid en belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt, denk ik toch dat mijn ervaring en kennis van het gebied en van het vak van toegevoegde waarde zullen zijn.”

Vissers (1954) startte zijn loopbaan in 1972 aan de Politieacademie. Hij staat vooral bekend als specialist op het gebied van opsporing.

Bekijk ook: Nieuwe politiebaas Frank Paauw aast op crimineel geld

Bekijk ook: Politieacademie kan studentenstroom niet aan