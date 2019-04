Monument Nicky Verstappen weer vernield

Op foto’s (zie onder) is te zien hoe er stukken steen zijn weggeslagen van het monument. De afgebroken stukken liggen er op de grond naast.

„Het lijkt erop dat het monument met een soort slaghamer is bewerkt”, bevestigt de politie. Die is met een forensisch team naar het monument gegaan om sporenonderzoek te doen. „Hopelijk levert dat een indicatie op wie hiervoor verantwoordelijk is.”

Het incident maakt de tongen los op sociale media. Mensen reageren woedend. „Welke godvergeten idioot doet zoiets???”, reageert bijvoorbeeld misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie van Nicky bijstaat.

Eerder werd het monument ook al vernield. Dat gebeurde in 2007. Toen werd Eric A. uit Landgraaf aangehouden; hij had bloemen uit potjes gerukt en paaltjes afgezaagd, en liet brieven achter bij het monument.

Een jaar later was er weer een vernieling, terwijl het monument in 2013 werd beklad met gele verf. Wie voor de laatste twee vernielingen verantwoordelijk was, is niet bekend. Ook voor de huidige vernieling is nog niemand aangehouden.