’Roversfamilie’ wilde gewoon vakantie vieren aan de Zeeuwse kust

MIDDELBURG - Ze zijn geen monsters. Ze wilden gewoon met de hele familie vakantie vieren aan de Zeeuwse kust. Dat er op de plekken waar zij waren steeds werd ingebroken in campers en auto’s, is toeval. Hoe de gestolen spullen in hun camper kwamen? Moris A.: „Daar heb ik geen verklaring voor.”