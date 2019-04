Pitspoes krijgt quotum: borstomtrek van 95 cm

Er is eigenlijk maar één vereiste om te werken op het Circuito de Navarra, waar de pitspoes - in tegenstelling tot andere evenementen - niet in het verdomhoekje wordt gedreven, maar ronduit mag shinen.

„Voor een auto- en motorevent zoeken we twee vrouwen die vanaf vrijdag 5 april tot en met zondag 7 april beschikbaar zijn”, zo begint de advertentie, om vervolgens hoofdzaken van bijzaken te scheiden. „Er is een vergoeding begroot van 200 euro netto, plus eventuele extra kosten. Er is wel één vereiste: je moet een borstomtrek hebben van 95 of 100 centimeter.”

Eigen keuze

Vrouwen voelden zich gediscrimineerd, zo lieten ze weten op sociale media, waarna organisator Los Arcos Motorsport zich gedwongen voelde tot een reactie en de schuld in de schoenen van het bedrijf Garbo Event schoof. Het relletje werd snel in de kiem gesmoord: veel vrouwen vinden de ophef overdreven. „Straks mogen we niet eens meer fotomodel zijn”, zegt iemand. Een ander: „Het is toch je eigen keuze om te reageren? Take it, or leave it.”